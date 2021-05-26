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Правительство инициировало введение санкций против 11 российских артистов. В списке - звезда сериала "Бригада"

Киев • УНН

 • 49359 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Кабинет министров Украины решил предложить Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение территории временно оккупированного Крыма. Решение было принято без обсуждения, передает корреспондент УНН.

Правительство инициировало введение санкций против 11 российских артистов. В списке - звезда сериала "Бригада"

Цитата:

"... принять и внести в трехдневный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам по перечню согласно приложению", - говорится в тексте документа.

Детали

Так, в перечне лиц, на которых распространяется действие ограничительных мер:

- Владимир Вдовиченков (актер);
- Жанна Эппле (актриса, телеведущая);
- Ольга Кабо (актриса, телеведущая);
- Дмитрий Орлов (актер);
- Александр Петров (актер);
- Евгений Пронин (актер);
- Анастасия Сланевская (певица, телеведущая);
- Евгений Стычкин (актер);
- Ярослав Сумишевский (певец);
- Павел Трубинер (актер);
- Алексей Чадов (актер).

Отмечается, что все упомянутые лица осуществляли демонстративное и умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма и города Севастополя и выезда из нее.

Ко всем указанным деятелям предлагается ввести отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применить другие запреты въезда на территорию Украины.

Дополнение

Российская актриса театра и кино Роза Хайруллина получила запрет въезда в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма.

Ранее российская актриса, которая в оккупированном Крыму снималась в сериале "Непотопляемая", получила 3 года запрета въезда в Украину.

Солисту белорусской группы "Песняры" запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения временно оккупированного Крыма.

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