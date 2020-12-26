Російську блогерку не пустили в Україну і заборонили їй в'їзд на три роки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російську блогерку не пустили в Україні, а крім того - заборонили їй в'їзд на три роки. Як повідомили прикордонники, росіянка порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ АР Крим, передає УНН.
“Сьогодні уночі прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту „Київ“ заборонили в’їзд в Україну громадянці РФ.
Під час оформлення пасажирів авіарейса, що прибув з Туреччини, прикордонники виявили громадянку РФ, 1994 року народження, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на ТОТ АР Крим”, - йдеться у повідомленні.
Порушницею виявилася російська блогерка, відзначили прикордонники.
Іноземку охоронці кордону в Україну не пропустили та, крім того, на три роки заборонили їй в’їзд до нашої країни. Наразі росіянка чекає зворотного рейсу, додали у ДПСУ.
Нагадаємо, в Україну не пустили російського режисера, який незаконно відвідував Крим.