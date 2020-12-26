Российскую блогершу не пустили в Украину и запретили ей въезд на три года
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российскую блогершу не пустили в Украину, а кроме того - запретили ей въезд на три года. Как сообщили пограничники, россиянка нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ АР Крым, передает УНН.
"Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданину РФ.
Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.
Нарушителем оказалась российская блогерша, отметили пограничники.
Иностранку пограничники в Украину не пропустили и, кроме того, на три года запретили ей въезд в нашу страну. Сейчас россиянка ждет обратного рейса, добавили в ГПСУ.
Напомним, в Украину не пустили российского режиссера, который незаконно посещал Крым.