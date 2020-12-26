Российскую блогершу не пустили в Украину и запретили ей въезд на три года

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 70614 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 137724 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 146082 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 336840 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 197565 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 468830 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 340821 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 225308 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 249668 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 257698 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+8°
2м/с
86%
Популярные новости

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 102504 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

5 апреля, 08:12 • 33972 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 57163 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 52835 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 37034 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 103126 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 101081 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 190707 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 336746 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 468765 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 14533 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 29504 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 37483 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 67046 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 89350 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Российскую блогершу не пустили в Украину и запретили ей въезд на три года

Киев • УНН

 • 22346 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Российскую блогершу не пустили в Украину, а кроме того - запретили ей въезд на три года. Как сообщили пограничники, россиянка нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ АР Крым, передает УНН.

Российскую блогершу не пустили в Украину и запретили ей въезд на три года

"Сегодня ночью пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" запретили въезд в Украину гражданину РФ.

Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ, 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на ВОТ АР Крым", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказалась российская блогерша, отметили пограничники.

Иностранку пограничники в Украину не пропустили и, кроме того, на три года запретили ей въезд в нашу страну. Сейчас россиянка ждет обратного рейса, добавили в ГПСУ.

Напомним, в Украину не пустили российского режиссера, который незаконно посещал Крым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,911.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.61