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В Україну не пустили російського режисера, який незаконно відвідував Крим

В Україну не пустили російського режисера, який незаконно відвідував Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У неділю, 22 листопада, прикордонники відмовили у пропуску на територію України російському відеорежисеру, який незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Учора прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту “Київ” відмовили у пропуску на територію України російському відеорежисеру. Громадянин РФ, один з учасників знімальної групи, прибув учора до Борисполя авіарейсом зі Стамбула. Під час заходів контролю було встановлено, що він раніше незаконно відвідував тимчасово окупований Крим”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що враховуючи усі обставини, прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону, на три роки заборонили йому в’їзд в Україну та зворотним рейсом повернули назад.

Нагадаємо, російському актору Гребенщикову заборонили в’їзд в Україну на три роки.

Додамо, що за п'ять місяців року на територію Україну не було пропущено 1000 громадян Російської Федерації.

Українські Національні Новини

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