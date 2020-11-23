В Украину не пустили российского режиссера, который незаконно посещал Крым

"Вчера пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали в пропуске на территорию Украины российскому видеорежиссеру. Гражданин РФ, один из участников съемочной группы, прибыл вчера в Борисполь авиарейсом из Стамбула. Во время мероприятий контроля было установлено, что он ранее незаконно посещал временно оккупированный Крым", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что, учитывая все обстоятельства, пограничники отказали иностранцу в пересечении границы на три года запретили ему въезд в Украину и обратным рейсом вернули обратно.

Напомним, российскому актеру Гребенщикову запретили въезд в Украину на три года.

Добавим, что за пять месяцев года на территорию Украины не было пропущено 1000 граждан Российской Федерации.