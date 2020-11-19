Російському актору Гребенщикову заборонили в’їзд в Україну на три роки

“Російському актору Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну. Громадянин РФ, Кирил Гребенщиков, прибув в аеропорт "Бориспіль“ рейсом із Мінська. Зі слів чоловіка, в Україні планував долучитися до телевізійних зйомок. Під час прикордонного оформлення працівники Держприкордонслужби встановили, що росіянин незаконно відвідував тимчасово окуповану територію АР Крим, де брав участь в зйомках”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такими діями він порушив вимоги законодавства України про порядок в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї.

“Як результат, прикордонники відмовили йому у в’їзді та винесли рішення про трирічну заборону на в’їзд в Україну. Наразі громадянина Росії повернуто зворотним рейсом до Білорусі”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, російського актора Павла Трубінера включили до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.