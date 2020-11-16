За "Крим": російський актор Трубінер потрапив у перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України

“26 жовтня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Павла Трубінера. Відповідним наказом МКІП від 16 листопада № 2306 російського актора було включено до переліку”, - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що Трубінер брав участь у зйомках фільму "Крим", який вийшов на екрани у РФ у 2017 році.

Як пишуть ЗМІ, ініціатором створення фільму був міністр оборони Росії Сергій Шойгу, який запропонував в березні 2014 року своєму давньому знайомому Олексію Піманову екранізувати події, що відбуваються. Ідея отримала схвалення в Адміністрації Президента Росії і Президента Росії Володимира Путіна. Створення сценарію почалося в квітні 2014 года.

Додамо, що стрічка не оминула увагою події Революції Гідності, а також окупацію Криму.

Нагадаємо, за поданням СБУ, російського репера “Басту” з 16 вересня виключили з переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.