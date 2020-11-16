За "Крым": российский актер Трубинер попал в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

"26 октября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября № 2306 российского актера было включено в перечень", - говорится в сообщении.

Отметим, что Трубинер участвовал в съемках фильма "Крым", который вышел на экраны в РФ в 2017 году.

Как пишут СМИ, инициатором создания фильма был министр обороны России Сергей Шойгу, который предложил в марте 2014 года своему давнему знакомому Алексею Пиманову экранизировать происходящие события. Идея получила одобрение в Администрации Президента России и Президента России Владимира Путина. Создание сценария началось в апреле 2014 года.

Добавим, что лента не обошла вниманием события Революции Достоинства, а также оккупацию Крыма.

Напомним, по представлению СБУ, российского рэпера "Басту" с 16 сентября исключили из перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.