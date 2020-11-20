Російського музиканта Фадєєва включили до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

"11 листопада 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Максима Фадєєва. Відповідним наказом МКІП від 19 листопада №2319 російського музиканта було включено до переліку", - йдеться у повідомленні пресслужби.

У відомстві пояснили, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством, повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Нагадаємо, у травні цього року Україна заборонила в'їзд 41 іноземцю: серед них політик Зюганов і продюсер Фадєєв.

Зазначимо, музичний продюсер Максим Фадєєв у 2017 році відвідував незаконно окупований Росією Крим.

Як повідомляв УНН, раніше цього тижня російському актору Кирилу Гребенщикову на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.