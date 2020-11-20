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Российского музыканта Фадеева включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Российского музыканта Фадеева включили в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Киев  •  УНН

 • 17042 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. По представлению Службы безопасности, Министерство культуры и информационной политики внесло российского музыканта Максима Фадеева в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба МКИП, передает УНН.

"11 ноября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Максима Фадеева. Соответствующим приказом МКИП от 19 ноября №2319 российский музыкант было включено в перечень", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве пояснили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству, полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено.

Напомним, в мае этого года Украина запретила въезд 41 иностранцу: среди них политик Зюганов и продюсер Фадеев.

Отметим, музыкальный продюсер Максим Фадеев в 2017 году посещал незаконно оккупированный Россией Крым.

Как сообщал УНН, ранее на этой неделе российскому актеру Кириллу Гребенщикову на три года запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Украинские Национальные Новости

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