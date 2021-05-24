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В уряді анонсували чергові санкції РНБО - "земельним махінаторам"

Київ • УНН

 • 21709 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Мінагрополітики надасть необхідні дані для застосування механізму санкцій Ради національної безпеки та оборони щодо “земельних махінаторів”, а також анонсує режим спеціального оподаткування суб’єктам, які скористались правом безоплатної приватизації землі. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час виступу на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Земля”, передає кореспондент УНН.

В уряді анонсували чергові санкції РНБО - "земельним махінаторам"

Лещенко нагадав слова Президента про впровадження економічного паспорту українця — механізму, який “дасть можливість людям отримати дохід від ресурсів, які є у держави”. Зі слів Лещенка, наразі є розуміння трьох рівнів цього процесу.

Цитата:

“Перше: по земельних махінаторах, тих людях, які, власне, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, через санкційний механізм РНБО, через підготовку всіх відповідних матеріалів, ми надамо необхідні дані для того, щоб по відношенню до таких людей були застосовані санкції, і щоб призупинити ті процеси несправедливого вилучення і перепродажу земель”, — сказав міністр.

Деталі

Зі слів Лещенка, на другому рівні необхідно дати відповідь на питання суспільству, чому частина українців отримала право на приватизацію, а інша - не отримала.

“Ми бачимо цю філософію через режим спеціального оподаткування по відношенню до суб’єктів, які скористались правом безоплатної приватизації. Тому що в суспільстві має бути справедливий розподіл відповідного доходу. Якщо людина не отримала право власності на землю, не скористалась правом безоплатної приватизації, бо вона не мала доступу до державних механізмів від чиновників, вона повинна мати економічний паспорт з накопиченням доходу від земельних, надрових ресурсів”, — сказав він.

Окремо Лещенко виділив питання повернення землі, яка була набута у незаконний спосіб.

“Всі правоохоронні органи задіяні у цій системі координат. Ми повністю готові до співпраці і надавати цю інформацію. У людей, які накопичили землю N-ну кількість разів, є правовий спосіб добровільної відмови від цих земельних ділянок. У той же час, ми на сьогодні відпрацьовуємо тих посадових осіб і громадян, які зловживали цим правом, і вони будуть нести юридичну відповідальність. Тому що строків давності по таких правопорушеннях немає”, — додав міністр.

Доповнення

РНБО почала працювати у "турборежимі" з початку лютого. Вона вже ввела санкції проти низки осіб, у тому числі українських політиків, іноземців, контрабандистів, "ворів в законі".

Як повідомляв раніше УНН, Рада національної безпеки і оборони України готує пакет санкцій стосовно 5 чинних народних депутатів України.

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