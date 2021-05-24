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В правительстве анонсировали очередные санкции СНБО - "земельным махинаторам"

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Минагрополитики предоставит необходимые данные для применения механизма санкций Совета национальной безопасности и обороны относительно "земельных махинаторов", а также анонсирует режим специального налогообложения субъектам, которые воспользовались правом бесплатной приватизации земли. Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Земля", передает корреспондент УНН.

В правительстве анонсировали очередные санкции СНБО - "земельным махинаторам"

Лещенко напомнил слова Президента о введении экономического паспорта украинца - механизма, который "даст возможность людям получить доход от ресурсов, которые есть у государства". По словам Лещенко, сейчас есть понимание трех уровней данного процесса.

Цитата:

"Первое: по земельным махинаторам, тем людям, которые, собственно, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, через санкционный механизм СНБО, через подготовку всех соответствующих материалов, мы предоставим необходимые данные для того, чтобы по отношению к таким людям были применены санкции, и чтобы приостановить те процессы несправедливого удаления и перепродажи земель", - сказал министр.

Детали

По словам Лещенко, на втором уровне необходимо дать ответ на вопрос обществу, почему часть украинцев получила право на приватизацию, а другая - не получила.

"Мы видим эту философию через режим специального налогообложения в отношении субъектов, которые воспользовались правом бесплатной приватизации. Потому что в обществе должно быть справедливое распределение соответствующего дохода. Если человек не получил право собственности на землю, не воспользовался правом бесплатной приватизации, поскольку он не имел доступа к государственным механизмам от чиновников, он должен иметь экономический паспорт с накоплением дохода от земельных ресурсов, ресурсов недр", - сказал он.

Отдельно Лещенко выделил вопрос возврата земли, которая была приобретена незаконным способом.

"Все правоохранительные органы задействованы в этой системе координат. Мы полностью готовы к сотрудничеству и предоставлять эту информацию. У людей, которые накопили землю N-ное количество раз, является правовой способ добровольного отказа от этих земельных участков. В то же время, мы сегодня отрабатываем тех должностных лиц и граждан, которые злоупотребляли этим правом, и они будут нести юридическую ответственность. Потому что сроков давности по таким правонарушениям нет", - добавил министр.

Дополнение

СНБО начал работать в "турборежиме" с начала февраля. Он уже ввел санкции против ряда лиц, в том числе украинских политиков, иностранцев, контрабандистов, "воров в законе".

Как сообщал ранее УНН, Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит пакет санкций в отношении 5 действующих народных депутатов Украины.

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