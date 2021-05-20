Зеленський заявив, що закон про олігархів майже готовий та розповів про деякі деталі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
Ексклюзив
12:43 • 9180 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 30014 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 80804 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 165393 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 197767 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 175916 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 168562 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 114740 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89325 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 228431 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
94%
Популярнi новини

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 53641 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 66044 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 75096 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 91902 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33135 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 196207 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 228411 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 318080 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 481137 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 463670 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн

Тім Кук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 426 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 3876 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 33785 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 46061 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 50555 перегляди
Актуальне

TikTok

Антонов Ан-225 Мрія

The Economist

The Guardian

Фокс Ньюс

Зеленський заявив, що закон про олігархів майже готовий та розповів про деякі деталі

Київ • УНН

 • 22594 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що законопроект про статус олігархів готовий практично на 100% і, ймовірно, буде оприлюднений наступного тижня. Про це він заявив під час підсумкової пресконференції за два роки президентства, передає кореспондент УНН.

Зеленський заявив, що закон про олігархів майже готовий та розповів про деякі деталі

Цитата:

“Цього закону досі немає, тому що ми детально підходимо до кожної норми. Закон в принципі готовий, він на майже 100% готовий, але ми вважаємо, що є декілька деталей. Я думаю, що він з’явиться наступного тижня”, — сказав Зеленський.

Деталі

Глава держави наголосив, що метою закону є не вбити великий бізнес, “але ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні”.

“Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути”, — наголосив Зеленський.

Буде спеціальний реєстр олігархів. Це вплине на закордонні активи такого бізнесу, вважає Президент.

“І вони (олігархи — ред.) всі розуміють, ціна їх активів що в Україні, що за кордоном буде зменшена не завдяки санкціям Держави Україна, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні, як олігарх”, — розповів Зеленський.

За словами Зеленського, потенційним олігархам буде надано час позбутися впливу, що ставить їх у цей статус.

“Навіть ми їм покажемо, яким чином це можна зробити, якщо їм потрібно. Глухого куту для них не буде. Це нормальний закон, поважаючий великий бізнес”, — вважає Зеленський.

Він відмовився називати конкретні прізвища, але окреслив, що оцінюватися потенційні олігархи будуть не лише за показником їх статків, але і за можливістю впливу на владу та медіа.

Президент також додав, що зустрічі влади з великим бізнесом стануть відкритими.

“В законі про деолігархізацію — там не можна чиновникам, включно з президентом ... не можна зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, то ця зустріч має бути публічною”, — розповів Зеленський, додавши, що політики робитимуть звіт про такі зустрічі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу Глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на сьогодні 13 осіб можна внести до категорії олігархів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Місце збору ДП “Антонов”: підсумкова пресконференція Президента Зеленського. Текстова трансляція

Доповнення

Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$63.35
Bitcoin
$81,698.20
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,140.11
Ethereum
$1,593.27