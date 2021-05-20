Зеленський заявив, що закон про олігархів майже готовий та розповів про деякі деталі

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“Цього закону досі немає, тому що ми детально підходимо до кожної норми. Закон в принципі готовий, він на майже 100% готовий, але ми вважаємо, що є декілька деталей. Я думаю, що він з’явиться наступного тижня”, — сказав Зеленський.

Деталі

Глава держави наголосив, що метою закону є не вбити великий бізнес, “але ми точно вбиваємо поняття, зміст і вплив олігархічної системи в нашій країні”.

“Впливу на мас-медіа не буде, впливу на політику не буде, впливу на чиновників не може бути”, — наголосив Зеленський.

Буде спеціальний реєстр олігархів. Це вплине на закордонні активи такого бізнесу, вважає Президент.

“І вони (олігархи — ред.) всі розуміють, ціна їх активів що в Україні, що за кордоном буде зменшена не завдяки санкціям Держави Україна, а завдяки появі такого поняття на законодавчому рівні, як олігарх”, — розповів Зеленський.

За словами Зеленського, потенційним олігархам буде надано час позбутися впливу, що ставить їх у цей статус.

“Навіть ми їм покажемо, яким чином це можна зробити, якщо їм потрібно. Глухого куту для них не буде. Це нормальний закон, поважаючий великий бізнес”, — вважає Зеленський.

Він відмовився називати конкретні прізвища, але окреслив, що оцінюватися потенційні олігархи будуть не лише за показником їх статків, але і за можливістю впливу на владу та медіа.

Президент також додав, що зустрічі влади з великим бізнесом стануть відкритими.

“В законі про деолігархізацію — там не можна чиновникам, включно з президентом ... не можна зустрічатися з тими чи іншими великими бізнесменами. А якщо вони зустрічаються, то ця зустріч має бути публічною”, — розповів Зеленський, додавши, що політики робитимуть звіт про такі зустрічі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запропонував Раді національної безпеки та оборони, Офісу Глави держави та Антимонопольному комітету розробити законопроєкт про статус олігархів.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на сьогодні 13 осіб можна внести до категорії олігархів.

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Доповнення

Сьогодні у Києві відбувається пресконференція за підсумками двох років діяльності на посаді Президента України Володимира Зеленського. Місцем проведення заходу цього разу обрано територію ДП “Антонов”.

Пресконференція розпочалася о 12:00 і триватиме до 2,5 години - принаймні, так пообіцяв радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, якого називають відповідальним за комунікаційну стратегію в ОП.

Він же і озвучив головні теми заходу.

Так, очікується, що Глава держави підіб’є підсумки двох років роботи; проаналізує результати реформ; окреслить подальші напрямки розвитку України.

Нагадаємо, що попередні заходи модерувала Юлія Мендель, яка нещодавно залишила посаду прессекретаря.