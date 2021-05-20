Зеленский заявил, что закон об олигархах почти готов и рассказал о некоторых деталях

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"Этого закона до сих пор нет, потому что мы подробно подходим к каждой норме. Закон в принципе готов, он на почти 100% готов, но мы считаем, что есть несколько деталей. Я думаю, что он появится на следующей неделе", - сказал Зеленский.

Детали

Глава государства подчеркнул, что целью закона является не убить крупный бизнес, "но мы точно убиваем понятие, содержание и влияние олигархической системы в нашей стране".

"Влияния на масс-медиа не будет, влияния на политику не будет, влияния на чиновников не может быть", - подчеркнул Зеленский.

Будет специальный реестр олигархов. Это повлияет на зарубежные активы такого бизнеса, считает Президент.

"И они (олигархи - ред.) все понимают, цена их активов что в Украине, что за рубежом будет уменьшена не благодаря санкциям Государства Украина, а благодаря появлению такого понятия на законодательном уровне, как олигарх", - рассказал Зеленский.

По словам Зеленского, потенциальным олигархам будет предоставлено время избавиться от влияния, что ставит их в этот статус.

"Даже мы им покажем, каким образом это можно сделать, если им нужно. Тупика для них не будет. Это нормальный закон, уважающий большой бизнес", - считает Зеленский.

Он отказался называть конкретные фамилии, но обозначил, что оцениваться потенциальные олигархи будут не только по показателю их состояний, но и по возможности влияния на власть и медиа.

Президент также добавил, что встречи власти с крупным бизнесом станут открытыми.

"В законе о деолигархизации - там нельзя чиновникам, включая президента ... нельзя встречаться с теми или иными крупными бизнесменами. А если они встречаются, то эта встреча должна быть публичной", - рассказал Зеленский, добавив, что политики будут делать отчет о таких встречах.

Напомним

Президент Владимир Зеленский предложил Совету национальной безопасности и обороны, Офису Главы государства и Антимонопольному комитету разработать законопроект о статусе олигархов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на сегодня 13 человек можно внести в категорию олигархов.

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Дополнение

Сегодня в Киеве проходит пресс-конференция по итогам двух лет деятельности на посту Президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения мероприятия в этот раз избрано территорию ГП "Антонов".

Пресс-конференция началась в 12:00 и продлится до 2,5 часа - по крайней мере, так пообещал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, которого называют ответственным за коммуникационную стратегию в ОП.

Он же и озвучил главные темы мероприятия.

Так, ожидается, что Глава государства подведет итоги двух лет работы; проанализирует результаты реформ; определит дальнейшие направления развития Украины.

Напомним, что предыдущие меры модерировала Юлия Мендель, недавно оставившая должность пресс-секретаря.