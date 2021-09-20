Зеленський вилетів до США для участі в Генасамблеї ООН - Офіс Президента

В ОПУ підтвердили журналісту УНН, що Зеленський вилетів сьогодні до Сполучених Штатів Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський та українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відвідає США, де протягом 21 та 22 вересня візьме участь у відкритті 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. У межах візиту запланований виступ Президента на ГА ООН, низка двосторонніх та багатосторонніх зустрічей Глави держави та міністра закордонних справ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що під час візиту до США для участі в Генеральній асамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський має на меті консолідувати ще більше підтримку світу для нашої держави. Зі слів Кулеби, у Нью-Йорку Президент зустрінеться і з Генеральним секретарем ООН, і з Генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч із іноземними інвесторами.

Зокрема, напередодні стало відомо, що у Нью-Йорку зустрінуться президенти України, Польщі, Молдови та прем’єр Грузії.