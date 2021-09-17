Зеленський наступного тижня знову їде в США, де виступить в ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, зокрема він виступить в рамках сесії Генасамблеї ООН. Про це за підсумками засідання РНБО повідомив прессекретар Президента Сергій Никифоров, передає кореспондент УНН.
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“Вже офіційно, у понеділок розпочнеться візит Президента України до США. Володимир Зеленський братиме участь у Генеральній Асамблеї ООН, матиме там промову, а також матиме низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, представниками міжнародних організації, зокрема Генеральним секретарем ООН, представниками бізнесу та з українською громадою у США”, — заявив прессекретар.
Додамо
Раніше у МЗС повідомляли, що можливість здійснення візиту Президента Володимира Зеленського до США на засідання Генасамблеї ООН опрацьовується.
Відомо також, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України під час 76-ї сесії.