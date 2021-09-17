Зеленський наступного тижня знову їде в США, де виступить в ООН

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“Вже офіційно, у понеділок розпочнеться візит Президента України до США. Володимир Зеленський братиме участь у Генеральній Асамблеї ООН, матиме там промову, а також матиме низку двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, представниками міжнародних організації, зокрема Генеральним секретарем ООН, представниками бізнесу та з українською громадою у США”, — заявив прессекретар.

Додамо

Раніше у МЗС повідомляли, що можливість здійснення візиту Президента Володимира Зеленського до США на засідання Генасамблеї ООН опрацьовується.

Відомо також, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України під час 76-ї сесії.