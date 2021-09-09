Можливість візиту Зеленського до США на Генасамблею ООН опрацьовується - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Можливість здійснення візиту Президента Володимира Зеленського до США на засідання Генасамблеї ООН опрацьовується, розглядається варіант участі онлайн. Про це сказав на брифінгу у четвер міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Є різні речі. Є візит (Президента — ред.) до США двосторонній, а є візит на ГА ООН. Можливість здійснення такого візиту зараз опрацьовується, але остаточних рішень ще немає, тому що формат участі у Генеральній асамблеї передбачає можливість також онлайн виступу”, — сказав Кулеба.
Деталі
Зі слів міністра, для Президента важливо, щоб кожен його візит був змістовним та результативним.
“Тому, ми ухвалимо рішення про те, чи буде це візит фізичним на Генасамблею, чи це буде онлайн участь Президента у ГА ООН”, — додав він.
Доповнення
1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Зеленського та Байдена. Зеленський зокрема передав команді Байдена список полонених і зниклих безвісти українців — “на тимчасово окупованих територіях Донбасу, у тимчасово окупованому Криму, в Росії”.
Після зустрічі Україна і США опублікували спільну заяву, яка стосується стратегічного партнерства. У ній йдеться про протидію російській агресії, підтримку євроатлантичних прагнень України та “Північний потік-2”.
2 вересня, Зеленський у межах візиту до Каліфорнії зустрівся з СЕО американської компанії Apple Тімом Куком та виступив у Стенфордському університеті.