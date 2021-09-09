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Возможность визита Зеленского в США на Генассамблею ООН прорабатывается - Кулеба

Возможность визита Зеленского в США на Генассамблею ООН прорабатывается - Кулеба

Киев  •  УНН

 • 21932 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Возможность визита Президента Владимира Зеленского в США на заседание Генассамблеи ООН прорабатывается, рассматривается вариант участия онлайн. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Есть разные вещи. Есть визит (Президента — ред.) в США двусторонний, а есть визит на ГА ООН. Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нету, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает возможность также онлайн выступления”, — сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, для Президента важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным.

“Поэтому, мы примем решение о том, будет ли это визит физическим на Генассамблею, или будет это онлайн участие Президента в ГА ООН”, — добавил он.

Дополнение

1 сентября в Белом доме состоялась встреча Зеленского и Байдена. Зеленский в частности передал команде Байдена список пленных и пропавших без вести украинцев — “на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России”.

После встречи Украина и США опубликовали совместное заявление, которое касается стратегического партнерства. В нем говорится о противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических стремлений Украины и “Северном потоке-2”.

2 сентября, Зеленский в рамках визита в Калифорнию встретился с СЕО американской компании Apple Тимом Куком и выступил в Стэнфордском университете.

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