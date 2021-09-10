На сесії Генасамблеї ООН розглянуть питання окупованих територій України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України під час 76-ї сесії. Це повідомила Еміне Джапарова, перший заступник глави МЗС України у Twitter, пише УНН.
Деталі
Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” більшістю голосів (за-71, проти-12, утрималось-45).
Його включать до проєкту Порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї.
Цитата
“Вдячні всім країнам, які підтримали Україну та міжнародний правопорядок під час голосування. Ситуація на тимчасово окупованих територіях України залишається в полі зору ГА ООН. Дії Росії, які підривають авторитет Генасамблеї, заслуговують лише на загальне засудження”, — пише Джапарова.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Можливість візиту Зеленського до США на Генасамблею ООН опрацьовується - Кулеба