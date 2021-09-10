На сесії Генасамблеї ООН розглянуть питання окупованих територій України

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Генеральна Асамблея ООН схвалила рішення про збереження важливого для України пункту “Ситуація на тимчасово окупованих територіях України” більшістю голосів (за-71, проти-12, утрималось-45).

Його включать до проєкту Порядку денного 76-ї сесії Генасамблеї.

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“Вдячні всім країнам, які підтримали Україну та міжнародний правопорядок під час голосування. Ситуація на тимчасово окупованих територіях України залишається в полі зору ГА ООН. Дії Росії, які підривають авторитет Генасамблеї, заслуговують лише на загальне засудження”, — пише Джапарова.

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