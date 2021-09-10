На сессии Генассамблеи ООН рассмотрят вопрос оккупированных территорий Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Генассамблея ООН рассмотрит ситуацию на оккупированных территориях Украины во время 76-й сессии. Об этом сообщила Эмине Джапарова, первый заместитель главы МИД Украины в Twitter, пишет УНН.
Детали
Генеральная Ассамблея ООН одобрила решение о сохранении важного для Украины пункта “Ситуация на временно оккупированных территориях Украины” большинством голосов (за-71, против-12, воздержались-45).
Его включат в проекту повестки дня 76-й сессии Генассамблеи.
Цитата
“Благодарные всем странам, которые поддержали Украины и международный правопорядок во время голосования. Ситуация на временно оккупированных территориях Украины остается в поле зрения ГА ООН. Действия России, которые подрывают авторитет Генассамблеи, заслуживают только на общее осуждение ”, - пишет Джапарова.
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