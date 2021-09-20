Зеленський у США проведе зустріч з президентам Польщі, Молдови та прем'єром Грузії - канцелярія Дуди

Деталі

Деталі про зустріч президентів не наводяться. Є лише графік зустрічей президента Дуди. Таким чином, зустріч Анджея Дуди, Володимира Зеленського, президентки Молдови Майї Санду та прем’єра Грузії Іраклія Гарібашвілі відбудеться 21 вересня о 20 годині у генконсульстві Польщі в Нью-Йорку.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає США. Зокрема він виступить в рамках сесії Генасамблеї ООН. Пізніше президентом була затверджена делегація для участі в ГА ООН.