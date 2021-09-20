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17 березня, 18:58 • 110832 перегляди

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Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160362 перегляди

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Зеленський у США проведе зустріч з президентам Польщі, Молдови та прем'єром Грузії - канцелярія Дуди

Київ • УНН

 • 20315 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Під час перебування в США з нагоди виступу на Генеральній асамблеї ООН, у Нью-Йорку зустрінуться президенти України, Польщі, Молдови та прем’єр Грузії. Про це повідомили у канцелярії президента Дуди, передає УНН.

Деталі

Деталі про зустріч президентів не наводяться. Є лише графік зустрічей президента Дуди. Таким чином, зустріч Анджея Дуди, Володимира Зеленського, президентки Молдови Майї Санду та прем’єра Грузії Іраклія Гарібашвілі відбудеться 21 вересня о 20 годині у генконсульстві Польщі в Нью-Йорку.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідає США. Зокрема він виступить в рамках сесії Генасамблеї ООН. Пізніше президентом була затверджена делегація для участі в ГА ООН.

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