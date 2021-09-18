Зеленський затвердив делегацію для участі в ГА ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі в 76-й сесії Генасамблеї ООН, її главою визначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті офісу Глави держави в суботу, передає УНН.
Цитата
“Утворити делегацію України для участі у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)”, — йдеться в тексті документа.
Склад делегації
Відзначається, що главою делегації призначено Кулебу, його заступником — постійного представника України при ООН Сергія Кислицю. Серед членів делегації числяться заступник міністра закордонних справ країни Еміне Джапарова, голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга, постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич та інші.
Доповнення
Зеленський також розпорядився “дозволити главі делегації залучати для забезпечення її роботи радників, експертів і технічних працівників”, а також “затвердити директиви делегації України”, які відзначені як таємні.
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США. Зокрема він виступить в рамках сесії Генасамблеї ООН.