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Зеленський затвердив делегацію для участі в ГА ООН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив делегацію для участі в 76-й сесії Генасамблеї ООН, її главою визначено міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Відповідне розпорядження опубліковане на офіційному сайті офісу Глави держави в суботу, передає УНН.

Цитата

“Утворити делегацію України для участі у роботі 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН (м.Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки)”, — йдеться в тексті документа.

Склад делегації

Відзначається, що главою делегації призначено Кулебу, його заступником — постійного представника України при ООН Сергія Кислицю. Серед членів делегації числяться заступник міністра закордонних справ країни Еміне Джапарова, голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко, заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга, постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич та інші.

Доповнення

Зеленський також розпорядився “дозволити главі делегації залучати для забезпечення її роботи радників, експертів і технічних працівників”, а також “затвердити директиви делегації України”, які відзначені як таємні.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США. Зокрема він виступить в рамках сесії Генасамблеї ООН.

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