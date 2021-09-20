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Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН - Офис Президента

Зеленский вылетел в США для участия в Генассамблее ООН - Офис Президента

Киев  •  УНН

 • 15489 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в США для участия в Генеральной ассамблее ООН. Об этом журналисту сообщили УНН в Офисе Президента Украины.

В ОПУ подтвердили журналисту УНН, что Зеленский вылетел сегодня в Соединенные Штаты Америки для участия в Генеральной ассамблее ООН.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетит США, где в течение 21 и 22 сентября примет участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В рамках визита запланировано выступление Президента ГА ООН, ряд двусторонних и многосторонних встреч Главы государства и министра иностранных дел.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что во время визита в США для участия в Генеральной ассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский имеет целью консолидировать еще больше поддержку мира для нашего государства. По словам Кулебы, в Нью-Йорке Президент встретится и с Генеральным секретарем ООН, и с Генеральным секретарем НАТО, и с лидерами нескольких важных государств, проведет отдельную встречу с иностранными инвесторами.

В частности, накануне стало известно, что в Нью-Йорке встретятся президенты Украины, Польши, Молдовы и премьер Грузии.

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Украинские Национальные Новости

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