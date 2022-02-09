Зеленський відповів на петицію щодо відкриття офісів YouTube, Facebook та Google в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо відкриття офісів YouTube, Facebook та Google в Україні для унеможливлення їх модерування з території Російської Федерації, пише УНН.
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"Вважаю, що забезпечення модерування сегментів Google, YouTube, Facebook та Instagram із території України є важливим напрямом посилення національної безпеки в інформаційній сфері та протидії гібридним загрозам з боку Російської Федерації", - ідеться у відповіді Зеленського, оприлюдненій на офіційному сайті президента.
Деталі
Зеленський заявив, що це питання він та уряд України неодноразово порушували на міжнародному рівні.
"Наразі у зв’язку з тим, що з жовтня 2021 року Facebook та Instagram належать новоствореній компанії Meta Platforms, планується офіційно поновити згадані звернення", - зазначив президент.
Він повідомив також, що звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з пропозицією активізувати роботу, спрямовану на відкриття на території України представництв компаній Google (YouTube) та Meta Platforms (Facebook, Instagram), і невідкладно поновити висловлені вказаним міжнародним компаніям звернення та запрошення.
Контекст
Раніше петиція із закликом до глави держави набрала понад 25 тисяч підписів. Її авторка порушила питання створення загрози національній безпеці України через відсутність українських офісів соціальних мереж YouTube, Facebook, Instagram та впливу, який чинять російські адміністративні офіси зазначених компаній на контент соціальних мереж для українських користувачів.
"Ми просимо Президента України звернутись до вищевказаних компаній щодо відкриття офісів на території України та широко інформувати громадськість щодо зазначеної проблеми. Це дасть змогу модерувати інформаційний простір не шкодячи Україні, зменшить вплив РФ, а також буде сприяти розвитку українських креативних індустрій", - ідеться у тексті петиції.
Що було раніше
Як писав УНН, у серпні минулого року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зустрівся у Вашингтоні з віцепрезидентом Google Караном Бхатією і обговорив подальші плани щодо співпраці між Україною та технологічним гігантом.
Додамо
Власники Meta не відкидають, що Facebook та Instagram можуть припинити працювати в Європі.