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Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине

Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине

Киев • УНН

 • 24720 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине для предотвращения их модерирования с территории Российской Федерации, пишет УНН.

Цитата

"Считаю, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram с территории Украины является важным направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации", - говорится в ответе Зеленского, обнародованном на официальном сайте президента.

Детали

Зеленский заявил, что этот вопрос он и правительство Украины неоднократно поднимали на международном уровне.

"Сейчас в связи с тем, что с октября 2021 года Facebook и Instagram принадлежат вновь созданной компании Meta Platforms, планируется официально возобновить упомянутые обращения", - отметил президент.

Он сообщил также, что обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), и безотлагательно восстановить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения.

Контекст

Ранее петиция с призывом к главе государства набрала более 25 тысяч подписей. Ее автор подняла вопрос создания угрозы национальной безопасности Украины из-за отсутствия украинских офисов социальных сетей YouTube, Facebook, Instagram и влияния, которое оказывают российские административные офисы указанных компаний на контент социальных сетей для украинских пользователей.

"Мы просим президента Украины обратиться к вышеуказанным компаниям по открытию офисов на территории Украины и широко информировать общественность относительно указанной проблемы. Это даст возможность модерировать информационное пространство не вредя Украине, уменьшит влияние РФ, а также будет способствовать развитию украинских креативных индустрий", - сказано в тексте петиции.

Что было раньше

Как писал УНН, в августе прошлого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился в Вашингтоне с вице-президентом Google Караном Бхатией и обсудил дальнейшие планы по сотрудничеству между Украиной и технологическим гигантом.

Добавим

Владельцы Meta не исключают, что Facebook и Instagram могут прекратить работать в Европе.

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