Федоров обговорив з представниками Google просування українського контенту: що у планах

Деталі

Під час зустрічі Федоров і Бхатія обговорили питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, оскільки зараз нашим користувачам пропонується російський контент, а це є неприпустимим, коли в Україні йде війна.

“Щоб більше не повторювались такі кейси, ми запропонували компанії залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент. Це відкриє можливості для розвитку української музичної та креативної індустрії”, — зазначив Федоров.

Серед інших важливих питань була оптимізація співробітництва щодо застосунку Дія та можливість для українців користуватись фондом YouTube Shorts. YouTube Shorts — спеціальна програма підтримки креаторів на 2021-2022 роки. Обсяг фонду — 100 млн доларів. Автори найпопулярніших і віральних роликів зможуть заробляти від 100 до 10 тисяч доларів.

“Радий тому, що Google приділяє особливу увагу Україні, та сподіваюсь на продовження плідної співпраці. Адже ми хочемо, щоб міжнародні компанії не просто були присутні в Україні, а й масштабували тут свій бізнес”, — додав Федоров.

Доповнення

Українська делегація на чолі з Президентом Володимиром Зеленським вилетіла в США 30 серпня.

У її складі є міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. На своїй сторінці в Instagram він писав, що окрім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг України найбільшим інвесторам планети. Дія, Дія City, фонд фондів.