Українська делегація на чолі із Зеленським вилітає в США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Офіційна делегація України на чолі з Президентом Володимиром Зеленським вилітає в США. Про це написав у себе в Instagram віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає кореспондент УНН.
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“Вилітаємо в США у складі офіційної делегації на чолі з Президентом Володимиром Зеленським. Окрім зустрічей з топовими компаніями, буде пітчинг України найбільшим інвесторам планети. Дія, Дія City, фонд фондів. Нам є що показати і запропонувати”, - написав урядовець.
Деталі
Раніше стало відомо, що зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена, яка повинна була відбутися 31 серпня, перенесли на 1 вересня.
За словами посла України в США Оксани Маркарової, з уже запланованого в Вашингтоні — зустріч президентів України та США в Білому домі, основні складові цієї зустрічі вже розплановані і узгоджені обома сторонами, зустрічі з керівниками ключових для українсько-американських відносин міністерств, а також дві важливі публічні презентації від Президента і Першої леді для представників медіа, громадськості та інформаційно-аналітичних центрів. Окрім того, заплановано відкриття Українського дому, а також відвідування знакових для відносин України і США місць Вашингтона.
Маркарова зазначила, що у Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію.