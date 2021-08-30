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Украинская делегация во главе с Зеленским вылетает в США

Украинская делегация во главе с Зеленским вылетает в США

Киев  •  УНН

 • 41307 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Официальная делегация Украины во главе с Президентом Владимиром Зеленским вылетает в США. Об этом написал у себя в Instagram вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Вылетаем в США в составе официальной делегации во главе с Президентом Владимиром Зеленским. Кроме встреч с топовыми компаниями, будет питчинг Украины крупнейшим инвесторам планеты. Дия, Дия City, фонд фондов. Нам есть что показать и предложить", - написал чиновник.

Детали

Ранее стало известно, что встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, которая должна была состояться 31 августа, перенесли на 1 сентября.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украино-американских отношений министерств, а также два важных публичные презентации от Президента и Первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров. Кроме того, запланировано открытие Украинского дома, а также посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Маркарова отметила, что в Вашингтоне президент будет находиться два дня - 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию.

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