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Федоров обсудил с представителями Google продвижения украинского контента: что в планах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился в Вашингтоне с вице-президентом Google Караном Бхатия и обсудил дальнейшие планы по сотрудничеству между Украиной и технологическим гигантом. Об этом он написал в своем Telegram, передает УНН.

Детали

Во время встречи Федоров и Бхатия обсудили вопросы подбора и рекомендаций контента для главной страницы украинского YouTube Music и YouTube, поскольку сейчас нашим пользователям предлагается российский контент, а это недопустимо, когда в Украине идет война.

"Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - отметил Федоров.

Среди других важных вопросов была оптимизация сотрудничества по приложению Дія и возможность для украинцев пользоваться фондом YouTube Shorts. YouTube Shorts - специальная программа поддержки креаторов на 2021-2022 годы. Объем фонда - 100 млн долларов. Авторы самых популярных и виральних роликов смогут зарабатывать от 100 до 10 000 долларов.

"Рад тому, что Google уделяет особое внимание Украине, и надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества. Ведь мы хотим, чтобы международные компании не просто присутствовали в Украине, но и масштабировали здесь свой бизнес", - добавил Федоров.

Дополнение

Украинская делегация во главе с Президентом Владимиром Зеленским вылетела в США 30 августа.

В ее составе есть министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. На своей странице в Instagram он писал, что кроме встреч с топовыми компаниями, будет питчинг Украины крупнейшим инвесторам планеты. Дія, Дія City, фонд фондов.

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