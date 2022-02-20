Зеленський у розмові з Макроном підтвердив рішучість не реагувати на провокації – Єлисейський палац
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації з боку Росії і дотримуватися режиму припинення вогню. Про це йдеться в заяві за підсумками переговорів, опублікованій Єлисейським палацом, пише УНН.
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"Президент (Французької) Республіки ще раз похвалив холоднокровність співрозмовника і його рішучість не допустити ескалації. Президент Зеленський підтвердив свою рішучість не реагувати на провокації і дотримуватися режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.
Деталі
За даними Єлисейського палацу, переговори відбулися відразу ж після бесіди французького президента з президентом РФ Володимиром Путіним.
У Макрона вважають, що такі переговори сприяють зусиллям "по збереженню шляхів виходу з кризи за допомогою діалогу і дипломатії".
Зеленський раніше сьогодні вже поділився деякими деталями бесіди з французьким лідером.
"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну ситуацію з безпекою та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", - повідомив він.
Раніше
Як писав УНН, головною темою переговорів у неділю президентів Франції та Росії стала ситуація в Україні та навколо неї.
Повідомлялося також, що Путін і Макрон домовилися про проведення засідання Тристоронньої контактної групи "в найближчі години" для досягнення припинення вогню на сході України.