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Зеленский в разговоре с Макроном подтвердил решимость не реагировать на провокации – Елисейский дворец

Зеленский в разговоре с Макроном подтвердил решимость не реагировать на провокации – Елисейский дворец

Киев • УНН

 • 181175 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануелем Макроном подтвердил свою решимость не реагировать на провокации со стороны России и соблюдать режим прекращения огня. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном Елисейским дворцом, пишет УНН.

Цитата

"Президент (Французской) Республики еще раз похвалил хладнокровие собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Детали

По данным Елисейского дворца, переговоры состоялись сразу же после беседы францзского президента с президентом РФ Владимиром Путиным.

У Макрона считают, что такие переговоры способствуют усилиям "по сохранению путей выхода из кризиса посредством диалога и дипломатии".

Зеленский ранее сегодня уже поделился некоторыми деталями беседы с французским лидером.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануеля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - сообщил он.

Ранее

Как писал УНН, главной темой переговоров в воскресенье президентов Франции и России стала ситуация в Украине и вокруг нее.

Сообщалось также, что что Путин и Макрон договорились о проведении заседания Трехсторонней контактной группы "в ближайшие часы" для достижения прекращения огня на востоке Украины.

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