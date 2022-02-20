Зеленский в разговоре с Макроном подтвердил решимость не реагировать на провокации – Елисейский дворец
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануелем Макроном подтвердил свою решимость не реагировать на провокации со стороны России и соблюдать режим прекращения огня. Об этом говорится в заявлении по итогам переговоров, опубликованном Елисейским дворцом, пишет УНН.
Цитата
"Президент (Французской) Республики еще раз похвалил хладнокровие собеседника и его решимость не допустить эскалации. Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", - сказано в сообщении.
Детали
По данным Елисейского дворца, переговоры состоялись сразу же после беседы францзского президента с президентом РФ Владимиром Путиным.
У Макрона считают, что такие переговоры способствуют усилиям "по сохранению путей выхода из кризиса посредством диалога и дипломатии".
Зеленский ранее сегодня уже поделился некоторыми деталями беседы с французским лидером.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануеля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - сообщил он.
Ранее
Как писал УНН, главной темой переговоров в воскресенье президентов Франции и России стала ситуация в Украине и вокруг нее.
Сообщалось также, что что Путин и Макрон договорились о проведении заседания Трехсторонней контактной группы "в ближайшие часы" для достижения прекращения огня на востоке Украины.