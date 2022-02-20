Кремль и Елисейский дворец поделились деталями разговора Макрона и Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Главной темой переговоров в воскресенье президентов Франции и России стала ситуация в Украине и вокруг нее. Об этом сообщают в Кремле и в Елисейском дворце, пишет УНН.
Детали
Так, по данным Кремля, президент РФ выразил «серьёзную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения» на Донбассе.
Как отмечается, президенты «признали целесообразным активизировать поиск решений дипломатическими средствами по линии внешнеполитических ведомств и политсоветников лидеров стран – участниц "нормандского формата".
"С учётом всего этого Владимир Путин вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьёзностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу", - говорится в сообщании Кремля.
В свою очередь французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщают, что президенты Франции и России договорились попытаться добиться прекращения огня на востоке Украины.
Сообщается в частности, что Путин и Макрон договорились о проведении заседания Трехсторонней контактной группы "в ближайшие часы" для достижения прекращения огня на востоке Украины.
Они, как сообщается, согласились с необходимостью интенсивной работы, позволяющей провести заседание трехсторонней контактной группы в ближайшие часы с целью получения обязательства по прекращению огня от всех заинтересованных сторон на линии соприкосновения.
Что было ранее
Как писал УНН, Макрон после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
Зеленский позже поделился деталями беседы с французским лидером.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануеля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - сообщил он.