Кремль та Єлисейський палац поділилися деталями розмови Макрона та Путіна

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 8706 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 33743 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 57068 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 59773 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 90321 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 149913 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 166991 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 212605 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200045 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187113 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
94 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 77851 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 81257 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 79039 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 64498 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 92416 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 92310 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 64426 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 236815 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 360808 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 617486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 77284 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 116558 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 142736 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 164236 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 176953 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Кремль та Єлисейський палац поділилися деталями розмови Макрона та Путіна

Кремль та Єлисейський палац поділилися деталями розмови Макрона та Путіна

Київ • УНН

 • 310886 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Головною темою переговорів у неділю президентів Франції та Росії стала ситуація в Україні та навколо неї. Про це повідомляють у Кремлі та в Єлисейському палаці, пише УНН.

Деталі

Так, за даними Кремля, президент РФ висловив "серйозну заклопотаність у зв'язку з різким погіршенням обстановки на лінії зіткнення" на Донбасі.

Як зазначається, президенти "визнали за доцільне активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств і політрадників лідерів країн-учасниць "нормандського формату".

"З урахуванням усього цього Володимир Путін знову акцентував необхідність того, щоб США і НАТО з усією серйозністю поставилися до вимог Росії щодо забезпечення гарантій безпеки і відреагували на них конкретно і по суті", - йдеться в повідомленні Кремля.

У свою чергу французькі ЗМІ з посиланням на заяву Єлисейського палацу повідомляють, що президенти Франції і Росії домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.

Повідомляється зокрема, що Путін і Макрон домовилися про проведення засідання Тристоронньої контактної групи "в найближчі години" для досягнення припинення вогню на сході України.

Вони, як повідомляється, погодилися з необхідністю інтенсивної роботи, що дозволяє провести засідання Тристоронньої контактної групи в найближчі години з метою отримання зобов'язання з припинення вогню від усіх зацікавлених сторін на лінії зіткнення.

Що було раніше

Як писав УНН, Макрон після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському.

Зеленський пізніше поділився деталями бесіди з французьким лідером.

"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну ситуацію з безпекою та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", - повідомив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84