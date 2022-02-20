Кремль та Єлисейський палац поділилися деталями розмови Макрона та Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Головною темою переговорів у неділю президентів Франції та Росії стала ситуація в Україні та навколо неї. Про це повідомляють у Кремлі та в Єлисейському палаці, пише УНН.
Деталі
Так, за даними Кремля, президент РФ висловив "серйозну заклопотаність у зв'язку з різким погіршенням обстановки на лінії зіткнення" на Донбасі.
Як зазначається, президенти "визнали за доцільне активізувати пошук рішень дипломатичними засобами по лінії зовнішньополітичних відомств і політрадників лідерів країн-учасниць "нормандського формату".
"З урахуванням усього цього Володимир Путін знову акцентував необхідність того, щоб США і НАТО з усією серйозністю поставилися до вимог Росії щодо забезпечення гарантій безпеки і відреагували на них конкретно і по суті", - йдеться в повідомленні Кремля.
У свою чергу французькі ЗМІ з посиланням на заяву Єлисейського палацу повідомляють, що президенти Франції і Росії домовилися спробувати домогтися припинення вогню на сході України.
Повідомляється зокрема, що Путін і Макрон домовилися про проведення засідання Тристоронньої контактної групи "в найближчі години" для досягнення припинення вогню на сході України.
Вони, як повідомляється, погодилися з необхідністю інтенсивної роботи, що дозволяє провести засідання Тристоронньої контактної групи в найближчі години з метою отримання зобов'язання з припинення вогню від усіх зацікавлених сторін на лінії зіткнення.
Що було раніше
Як писав УНН, Макрон після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському.
Зеленський пізніше поділився деталями бесіди з французьким лідером.
"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну ситуацію з безпекою та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", - повідомив він.