Макрон после переговоров с Путиным созвонился с Зеленским: детали разговора
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает BFMTV, пишет УНН.
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"После разговора с Владимиром Путиным по телефону длительностью 1 час 45 минут Эммануэль Макрон поговорил со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским", - сообщают журналисты.
Детали
По информации СМИ, разговор длился 30 минут.
В Кремле переговоры Макрона и Путина пока никак не комментировали. В свою очередь, президент Владимир Зеленсикй поделился деталями беседы с французским лидером.
"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эммануеля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем безотлагательный созыв ТКГ и немедленное введение режима тишины", - написал он в своем Twitter.
Добавим
Макрон заявил в пятницу, что ситуация в Украине остается очень тревожной, и он слышал сообщения о нескольких пострадавших.