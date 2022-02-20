Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському: деталі розмови
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Президент Франції Емманюель Макрон після телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним подзвонив своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.
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"Після розмови з Володимиром Путіним по телефону тривалістю 1 годину 45 хвилин Еммануель Макрон поговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським", - повідомляють журналісти.
Деталі
За інформацією ЗМІ, розмова тривала 30 хвилин.
У Кремлі переговори Макрона і Путіна поки ніяк не коментували. У свою чергу, президент Володимир Зеленський поділився деталями бесіди з французьким лідером.
"У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну ситуацію з безпекою та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші", - написав він у своєму Twitter.
Додамо
Макрон заявив у п'ятницю, що ситуація в Україні залишається дуже тривожною, і він чув повідомлення про кількох постраждалих.