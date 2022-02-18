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15 марта, 19:03 • 96309 просмотра

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"Ситуация крайне тревожная": Макрон отреагировал на обострение на Донбассе

"Ситуация крайне тревожная": Макрон отреагировал на обострение на Донбассе

Киев • УНН

 • 19330 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что ситуация в Украине остается очень тревожной, и он слышал сообщения о нескольких пострадавших, пишет УНН со ссылкой на Le Point.

Цитата:

Эммануэль Макрон призвал к “прекращению” военных действий “множились” на востоке Украины, где “российское военное давление не ослабевает”.

“Ситуация крайне тревожная”, — добавил он, добавив, что “очевидно, за последние часы пострадало несколько человек”.

Макрон добавил, что на этом этапе не видел доказательств деэскалации России в отношении Украины.

“На данном этапе у нас нет доказательств отвода российских войск”, — признал президент Франции в комментарии после саммита ЕС-Африка.

Ранее

Главари боевиков в ОРДЛО заявили в пятницу, что планируют эвакуировать жителей оккупированных территорий в Россию, пугая каким-то якобы "приказом о наступлении".

По словам Госсекретаря США Блинкена, Россия может создать повод для нападения. Он добавил, что неизвестно, что именно это может быть - сфабрикованный террористический акт, открытие братских могил, нападение на гражданское население, или это может быть либо фейковое, или настоящее нападение с использованием химического оружия.

Украина категорически опровергает сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или каких-либо диверсиях на химическом производстве - Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе, указал глава МИД Кулеба. Глава Минобороны Резников обратился к жителям ОРДЛО с призывом не бояться украинской армии и не считать Украину врагом, и не верить слухам об украинском наступлении.

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

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