Бойовики "ДНР" та "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Бойовики "ДНР" організували з 18 лютого масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Про це заявив лідер бойовиків "ДНР" Денис Пушилін і додав, що евакуацію проводять через "небезпеку розв'язання Україною військових дій", передає УНН із посиланням на ТАСС.
Деталі
За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ"
"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив лідер бойовиків.
Він також повідомив про домовленість із керівництвом РФ розмістити людей в Ростовській області.
Згодом аналогічну заяву зробив і глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.
"... закликаю жителів..., які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні у життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, у найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - заявив він.
Він також закликав "чоловіків, які готові взяти зброю, захищати республіку".
Раніше
Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території.
“Звертаюсь до мешкаців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховаються за стінами вашими, ті, хто начебо хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ”, - заявив він.
Водночас очільник Міністерства оборони наголосив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.
Нагадаємо
17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.
Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.