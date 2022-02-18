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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Бойовики "ДНР" та "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення до Росії

Бойовики "ДНР" та "ЛНР" оголосили про початок "масової евакуації" населення до Росії

Київ • УНН

 • 46384 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Бойовики "ДНР" організували з 18 лютого масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Про це заявив лідер бойовиків "ДНР" Денис Пушилін і додав, що евакуацію проводять через "небезпеку розв'язання Україною військових дій", передає УНН із посиланням на ТАСС.

Деталі

За словами лідера бойовиків Пушиліна, президент України Володимир Зеленський нібито "найближчим часом накаже військовим перейти в наступ"

"Тому з сьогоднішнього дня, 18 лютого, організовано масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації. Насамперед евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку", - заявив лідер бойовиків.

Він також повідомив про домовленість із керівництвом РФ розмістити людей в Ростовській області.

Згодом аналогічну заяву зробив і глава бойовиків "ЛНР" Леонід Пасічник.

"... закликаю жителів..., які не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяні у життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури, у найкоротші терміни виїхати на територію Російської Федерації", - заявив він.

Він також закликав "чоловіків, які готові взяти зброю, захищати республіку".

Раніше

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території. 

“Звертаюсь до мешкаців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховаються за стінами вашими, ті, хто начебо хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ”, - заявив він.

Водночас очільник Міністерства оборони наголосив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Нагадаємо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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