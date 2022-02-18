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Боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию

Боевики "ДНР" и "ЛНР" объявили о начале "массовой эвакуации населения в Россию

Киев • УНН

 • 46379 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Боевики "ДНР" организовали с 18 февраля массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Об этом заявил лидер боевиков "ДНР" Денис Пушилин и добавил, что эвакуацию проводят из-за "опасности развязывания Украиной военных действий", передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Детали

По словам лидера боевиков Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время прикажет военным перейти в наступление".

"Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. Прежде всего эвакуации подлежат женщины, дети и старики", - заявил лидер боевиков.

Он также сообщил о договоренности с руководством РФ разместить людей в Ростовской области.

Впоследствии аналогичное заявление сделал и глава боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник.

"... призываю жителей..., не имеющих мобилизационных распоряжений, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки уехать на территорию Российской Федерации", - заявил он.

Он также призвал "мужчин, готовых взять оружие, защищать республику".

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории.

“Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячутся за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении", - заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.

Напомним

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Впоследствии в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.

Всего в течение прошлых суток, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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