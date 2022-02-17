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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Бойовики обстріляли дитсадок у Станиці Луганській, є постраждалі

Бойовики обстріляли дитсадок у Станиці Луганській, є постраждалі

Київ • УНН

 • 32437 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. У результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. Двоє цивільних осіб отримали контузії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.

Цитата:

“З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. У результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії”, — йдеться в повідомлені.

Деталі

Повідомляється, що також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура — половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.

Доповнення

Упродовж минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Українські Національні Новини

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