Бойовики обстріляли дитсадок у Станиці Луганській, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. У результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. Двоє цивільних осіб отримали контузії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил.
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“З особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині. У результаті застосування терористами важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочку. За попередніми даними двоє цивільних осіб отримали контузії”, — йдеться в повідомлені.
Деталі
Повідомляється, що також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура — половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Військовослужбовці операції Об’єднаних сил оперативно евакуювали мирних мешканців в укриття.
Доповнення
Упродовж минулої доби, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.