Боевики обстреляли детсад в Станице Луганской, есть пострадавшие

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“С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения террористами тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. По предварительным данным, двое гражданских лиц получили контузии”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что также претерпела повреждений и коммунальная инфраструктура — половина населенного пункта осталась без электропитания. Военнослужащие операции Объединенных сил оперативно эвакуировали мирных жителей в укрытие.

Дополнение

На протяжении прошлых суток, 16 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.