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Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО: не вірте чуткам про український наступ

Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО: не вірте чуткам про український наступ

Київ • УНН

 • 23685 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Останні дні ми постійно стикаємося з провокаціями: обстріли, кібератаки, маневри авіації. Наше завдання не робити того, до чого нас підштовхує Росія - давати відсіч, але тримати голову холодною. Адже провокації не припиняться. Кремль все одно готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії - незалежно від того чи він буде реалізований, а просто щоб мати цей варіант на столі. (...) Вкотре наголошую, Україна посилює свою оборону. Але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Жодні. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни. І ми не будемо піддавати їх небезпеці”, - заявив міністр.

Резніков звернувся до мешканців тимчасовоокупованих територій із закликом не боятися української армії та не вважати Україну ворогом.

“Звертаюсь до мешкаців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховаються за стінами вашими, ті, хто начебо хоче захистити вас від України. Не вірте чуткам про український наступ”, - заявив він.

Водночас очільник Міністерства оборони наголосив, що українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.

Нагадаємо

17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.

Згодом на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка. Один із снарядів потрапив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу у будівлі перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та ліцею на Луганщині.

Усього протягом минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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