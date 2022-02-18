Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО: не вірте чуткам про український наступ

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українські військові даватимуть відсіч провокаціям з боку ворога, але не планують наступ на окуповані території. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.