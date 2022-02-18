ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
Деталі
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Новотошківське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Водяне — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.
Трудівське — з мінометів калібру 82 мм.
Старогнатівку — з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Південне й Майорськ — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Лобачеве — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Новоселівку другу — з протитанкових ракетних комплексів.
Луганське та Старий Айдар — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Світлодарськ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Троїцьке — з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Попасну — зі станкових протитанкових гранатометів.
Зайцеве — з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.
Новозванівку — з артилерії калібру 152 мм.
Станицю Луганську — двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.
Новозванівку — з артилерії калібру 122 мм.
Піски — з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.
Гольмівський та Майорськ — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.
Хрящівку та Сизе — з артилерії калібру 122 мм.
Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне — з мінометів калібру 120 мм.
Широкине- з ручних та станкових протитанкових гранатометів.
Також зазначається, що на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.
Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один — бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця — середньої важкості, травмованого — задовільний.
Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.
Також, вчора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано 2 приватні будинки в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.
Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Болотене та Новогнатівку — з артилерії калібру 122 мм.
Двічі Старогнатівку — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.
Чермалик — з автоматичних станкових гранатометів.
Шуми — з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.