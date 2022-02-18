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ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню

ООС: з боку збройних формувань РФ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 17 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.

Деталі

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Водяне — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та протитанкових ракетних комплексів.

Трудівське — з мінометів калібру 82 мм.

Старогнатівку — з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Південне й Майорськ — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Лобачеве — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, 82 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Новоселівку другу — з протитанкових ракетних комплексів.

Луганське та Старий Айдар — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм й 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Світлодарськ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Троїцьке — з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Попасну — зі станкових протитанкових гранатометів.

Зайцеве — з мінометів калібру 82мм, автоматичних станкових гранатометів.

Новозванівку — з артилерії калібру 152 мм.

Станицю Луганську — двічі з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів.

Новозванівку — з артилерії калібру 122 мм.

Піски — з мінометів калібру 82 мм, ручних та станкових протитанкових гранатометів, стрілецької зброї.

Гольмівський та Майорськ — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів.

Хрящівку та Сизе — з артилерії калібру 122 мм.

Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське, Донецький, Опитне та Гранітне — з мінометів калібру 120 мм.

Широкине- з ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Також зазначається, що на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно “Орлан-10”, з перетином лінії зіткнення.

Від дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один — бойове травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого військовослужбовця — середньої важкості, травмованого — задовільний.

Внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

Також, вчора від ворожих обстрілів пошкоджено споруду дитячого садочку, лінії електропередач, газогін та зруйновано 2 приватні будинки в Станиці Луганській. Троє працівників дошкільного навчального закладу отримали контузії.

Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка та пошкодили будівлю місцевої загальноосвітньої школи, газогін та приватний будинок.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Болотене та Новогнатівку — з артилерії калібру 122 мм.

Двічі Старогнатівку — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів.

Чермалик — з автоматичних станкових гранатометів.

Шуми — з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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