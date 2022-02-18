ООС: со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. За прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
Детали
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Новотошковское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Водяное — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и противотанковых ракетных комплексов.
Трудовское — из минометов калибра 82 мм.
Старогнатовку — из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Южное и Майорск — из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Лобачеве — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
Новоселовку вторую-из противотанковых ракетных комплексов.
Луганское и Старый Айдар — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Марьинку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Светлодарск — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Троицкое — из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Попасную — из станковых противотанковых гранатометов.
Зайцево — из минометов калибра 82мм, автоматических станковых гранатометов.
Новозвановку — из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую — дважды из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов.
Новозвановку — из артиллерии калибра 122 мм.
Пески — из минометов калибра 82 мм, ручных и станковых противотанковых гранатометов, стрелкового оружия.
Гольмовский и Майорск — из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов.
Хрящевку и Сизое — из артиллерии калибра 122 мм.
Авдеевку, Шумы, Майское, Невельское, Донецкий, Опытное и Гранитное — из минометов калибра 120 мм.
Широкино — из ручных и станковых противотанковых гранатометов.
Также отмечается, что в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно “Орлан-10”, с пересечением линии соприкосновения.
От действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один — боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого военнослужащего — средней тяжести, травмированного -удовлетворительное.
В результате обстрелов со стороны русско-оккупационных войск ранены два гражданских лица.
Также, вчера от вражеских обстрелов повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушены 2 частные дома в Станице Луганской. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.
Кроме этого, вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка и повредили здание местной общеобразовательной школы, газопровод и частный дом.
За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Русско-оккупационные войска обстреляли:
Болотенное и Новогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм.
Дважды — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Чермалык — из автоматических станковых гранатометов.
Шумы — из минометов калибра 82 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие действий врага нет.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.