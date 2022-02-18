Резников обратился к жителям ОРДЛО: не верьте слухам об украинском наступлении

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“Последние дни мы постоянно сталкиваемся с провокациями: обстрелы, кибератаки, маневры авиации. Наша задача не делать того, к чему нас подталкивает Россия - давать отпор, но держать голову холодной. Ведь провокации не прекратятся. Кремль все равно готовит признание ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии - независимо от того будет ли он реализован, а просто чтобы иметь этот вариант на столе. (...) В очередной раз подчеркиваю, Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения совершать никаких силовых действий в отношении ОРДЛО или Крыма. Никаких. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане. И мы не будем подвергать их опасности”, - заявил министр.

Резников обратился к жителям временных территорий с призывом не бояться украинской армии и не считать Украину врагом.

“Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячется за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении", - заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.

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