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Резников обратился к жителям ОРДЛО: не верьте слухам об украинском наступлении

Киев • УНН

 • 23678 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Последние дни мы постоянно сталкиваемся с провокациями: обстрелы, кибератаки, маневры авиации. Наша задача не делать того, к чему нас подталкивает Россия - давать отпор, но держать голову холодной. Ведь провокации не прекратятся. Кремль все равно готовит признание ОРДЛО по сценарию, отработанному в Грузии - независимо от того будет ли он реализован, а просто чтобы иметь этот вариант на столе. (...) В очередной раз подчеркиваю, Украина усиливает свою оборону. Но у нас нет намерения совершать никаких силовых действий в отношении ОРДЛО или Крыма. Никаких. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем, потому что там наши граждане. И мы не будем подвергать их опасности”, - заявил министр.

Резников обратился к жителям временных территорий с призывом не бояться украинской армии и не считать Украину врагом.

“Обращаюсь к жителям Луганска, Донецка, Алчевска, Горловки, Ясиноватой и других городов: люди, не бойтесь. Не Украина ваш враг, а те, кто якобы прячется за стенами вашими, те, кто вроде бы хочет защитить вас от Украины. Не верьте слухам об украинском наступлении", - заявил он.

В то же время глава Министерства обороны подчеркнул, что украинская армия готова к любому развитию событий по обороне.

Напомним

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.

Позже в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в здании находилось 30 учеников и 14 человек персонала.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и лицея в Луганской области.

Всего за прошедшие сутки, 17 февраля, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня, 43 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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