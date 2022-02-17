Новые обстрелы: в Луганской области боевики обстреляли лицей, где находились 30 учеников
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Попаснянскую городскую военно-гражданскую администрацию.
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"Сегодня около 10:25 утра состоялся обстрел со стороны временно оккупированной территории по населенному пункту пгт Врубовка, в результате чего один из снарядов попал во двор Врубовского лицея Попаснянской городской территориальной общины. На момент обстрела в лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала“, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 11:10 8 учащихся и 2 сотрудника персонала находятся в подвальном помещении лицея, остальных детей забрали родители.
Также зафиксировано прямое попадание в хозяйственную постройку одного из жилых домов, повреждены частный дом по улице Центральная. Повреждения получила коммунальная инфраструктура, а именно перебит газопровод высокого давления. В настоящее время без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов.
“На место зафиксировать результаты обстрела прибыли представители Попаснянской городского военно-гражданской администрации, Попаснянского ГРО ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и отдела полиции № 4 Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области”, — отмечается в сообщении.
Так, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Кроме того, известно, что противник обстрелял улицы Цетральную, Первомайскую, Юбилейную пгт Врубовка из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 122 мм.
Дополнения
Ранее сегодня, 17 февраля, российские оккупационные войска совершили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. Двое гражданских лиц получили контузии.