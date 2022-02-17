Нові обстріли: на Луганщині бойовики обстріляли ліцей, де перебували 30 учнів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Луганській області бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу. Про це УНН повідомляє з посиланням на Попаснянську міську військово-цивільну адміністрацію.
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"Сьогодні близько 10:25 ранку відбувся обстріл зі сторони тимчасово окупованої території по населеному пункту смт Врубівка, внаслідок чого один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею Попаснянської міської територіальної громади. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу“,- йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що станом на 11:10 8 учнів та 2 співробітника персоналу перебувають в підвальному приміщенні ліцею, решту дітей забрали батьки.
Також зафіксовано пряме потрапляння до господарської споруди одного із житлових будинків, пошкоджено приватний будинок по вулиці Центральна. Ушкоджень зазнала комунальна інфраструктура, а саме перебитий газопровід високого тиску На даний час без газопостачання залишилось 70 квартир в багатоповерхівках та 96 приватних будинків.
“На місце зафіксувати результати обстрілу прибули представники Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації, Попаснянського МРВ ГУ ДСНС України у Луганській області та відділу поліції № 4 Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області”, — зазначається в повідомленні.
Так, інформація про постраждалих і руйнування уточнюється.
Окрім того, відомо, що противник обстріляв вулиці Цетральну, Первомайську, Юбілейну смт Врубівка із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 122 мм.
Доповнення
Раніше сьогодні, 17 лютого, російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська на Луганщині. У результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. Двоє цивільних осіб отримали контузії.