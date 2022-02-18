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Кулеба відкинув російську пропаганду про нібито наступальні операції України: "не проводить та не планує жодних подібних дій"

Кулеба відкинув російську пропаганду про нібито наступальні операції України: "не проводить та не планує жодних подібних дій"

Київ • УНН

 • 30796 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Українська сторона категорично спростовує повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві - Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю, пише УНН.

Цитата:

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - написав Кулеба у Twitter.

Доповнення

Перед цим ватажок "ДНР" на окупованих територіях оголосив про початок "масової евакуації" населення ОРДЛО до Росії, лякаючи якимось нібито "наказом про наступ".

За словами Держсекретаря США Блінкена, Росія може створити привід для нападу. Він додав, що невідомо, що саме це може бути - сфабрикований терористичний акт, відкриття братських могил, напад на цивільне населення, або це може бути або фейковий, або справжній напад з використанням хімічної зброї.

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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