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Кулеба отверг российскую пропаганду о якобы наступательных операциях Украины: "не проводит и не планирует никаких подобных действий"

Киев • УНН

 • 30796 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Украинская сторона категорически опровергает сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или любых диверсиях на химическом производстве - Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, пишет УНН.

Цитата:

"Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операций Украины или любых диверсий на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию", - написал Кулеба в Twitter.

Дополнение

Перед этим главарь "ДНР" на оккупированных территориях объявил о начале "массовой эвакуации" населения ОРДЛО в Россию, пугая неким якобы "приказом о наступлении".

По словам Госсекретаря США Блинкена, Россия может создать повод для нападения. Он добавил, что неизвестно, что именно это может быть - сфабрикованный террористический акт, открытие братских могил, нападение на гражданское население, или это может быть либо фейковое, или настоящее нападение с использованием химического оружия.

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Беспокойство усилились, когда 11 февраля Соединенные Штаты заявили, что российское вторжение в Украину может произойти "в любое время”.

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