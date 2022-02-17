Росія може вигадати привід та напасти на Київ найближчим часом - Блінкен у Радбезі ООН

Цитата

“Росія каже, що зменшує кількість військ, але ми не бачимо, щоб це відбувалося. Згідно з нашою інформацією, ці сили, у тому числі наземні війська, літаки, кораблі готуються до нападу на Україну протягом найближчих кількох днів. Ми не знаємо, чим усе це закінчиться. Але, ось, що може чекати на всіх нас. Ця ситуація вже розгортається”, - заявив Блінкен.

Деталі

За словами Блінкена, Росія може створити привід для нападу. “Це може бути насильницька подія в Україні, або ж це може бути якесь звинувачення проти українського уряду”.

Він додав, що невідомо, що саме це може бути - сфабрикований терористичний акт, відкриття братських могил, напад на цивільне населення, або це може бути або фейковий, або справжній напад з використанням хімічної зброї.

“Росія може це описати, як геноцид, та таким чином посміятися над концепцією, до якого ми тут ставимося серйозно. Там вже лунають звинувачення, і ми почули це вже від представника Росії сьогодні”, - додає Блінкен.

У відповідь на ці провокації, наголошує держсекретар США, російський уряд може скликати засідання для того, щоб впоратися із тією, так званою, кризою.

Росія може заявити про рішучій відгук про те, що вони захищають російськомовне населення. Таким чином може початися напад.

“Тоді російські ракети та бомби можуть почати літати над Україною. Кібератаки також призведуть до порушення роботи українських установ. Після того, російські танки та військові зможуть вразити по ключових елементах інфраструктури. Вони можуть напасти на українську столицю. У нас є також інформація, що Росія націлена на конкретні групи українського населення. Ми попереджали український уряд про те, що це буде відбутися”, - наголошує Блінкен.

Додамо

Блінкен заявив, що Сполучені Штати не бачать доказів того, що Росія відводить війська від кордону з Україною, незважаючи на заяви Москви.

Офіційні західні особи повідомили, що Росія продовжує нарощувати війська навколо України. Наразі частина військових сил перебуває за 50 км від українського кордону.

За інформацією офіційних західних осіб, із 14 бойових груп, які, як повідомляли, прямували до кордону, значна кількість вже прибула на місця.

Також повідомили про прибуття ще трьох суден до Криму та військової техніки із гелікоптерами на південному заході Росії, що за 25 км від кордону з Україною.

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань та відведення своїх військ від українських кордонів.

16 лютого в Міноборони РФ заявили, що підрозділи Південного військового округу залишили окупований Крим, де проводили тактичні навчання, та повертаються до місць постійної дислокації.

Втім, 17 лютого адміністрація президента США повідомила, що Росія збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тисяч людей.

Водночас у США назвали нову дату вторгнення Росії на територію України. Американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив, що перспектива вторгнення Росії 16 лютого була перебільшеною і слід звернути увагу на дні після 20 лютого.

Також 20 лютого завершуються зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Як пише Politico, Путін не розпочне вторгнення до церемонії закриття, щоб не засмучувати китайського лідера Сі Цзіньпіна. Проте, за даними видання, представники адміністрації президента США Джо Байдена продовжують стверджувати, що Росія може напасти на Україну саме під час Ігор.

Президент США Джо Байден заявив, що загроза російського вторгнення в Україну "дуже висока", але двері для дипломатичного рішення залишаються відчиненими.