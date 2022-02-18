"Ситуація вкрай тривожна": Макрон відреагував на загострення на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив в п’ятницю, що ситуація в Україні залишається дуже тривожною, і що він чув повідомлення про кількох постраждалих, пише УНН з посиланням на Le Point.
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Еммануель Макрон закликав до “припинення” військових дій, які “множилися” на сході України, де “російський військовий тиск не слабшає”.
“Ситуація вкрай тривожна”, — додав він, додавши, що “очевидно, за останні години постраждало кілька людей”.
Макрон додав, що на цьому етапі не бачив доказів деескалації Росії щодо України.
“На даному етапі у нас немає доказів відведення російських військ”, — визнав президент Франції у коментарі після саміту ЄС-Африка.
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