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"Ситуація вкрай тривожна": Макрон відреагував на загострення на Донбасі

"Ситуація вкрай тривожна": Макрон відреагував на загострення на Донбасі

Київ • УНН

 • 19332 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив в п’ятницю, що ситуація в Україні залишається дуже тривожною, і що він чув повідомлення про кількох постраждалих, пише УНН з посиланням на Le Point.

Цитата:

Еммануель Макрон закликав до “припинення” військових дій, які “множилися” на сході України, де “російський військовий тиск не слабшає”.

“Ситуація вкрай тривожна”, — додав він, додавши, що “очевидно, за останні години постраждало кілька людей”.

Макрон додав, що на цьому етапі не бачив доказів деескалації Росії щодо України.

“На даному етапі у нас немає доказів відведення російських військ”, — визнав президент Франції у коментарі після саміту ЄС-Африка.

Раніше

Ватажки бойовиків в ОРДЛО заявили у п’ятницю, що планують евакуювати жителів окупованих територій до Росії, лякаючи якимось нібито "наказом про наступ".

За словами Держсекретаря США Блінкена, Росія може створити привід для нападу. Він додав, що невідомо, що саме це може бути - сфабрикований терористичний акт, відкриття братських могил, напад на цивільне населення, або це може бути або фейковий, або справжній напад з використанням хімічної зброї.

Україна категорично спростовує повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві - Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі, вказав голова МЗС Кулеба. Голова Міноборони Резніков звернувся до мешканців ОРДЛО із закликом не боятися української армії та не вважати Україну ворогом, і не вірити чуткам про український наступ.

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Занепокоєння посилилися, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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